PATERNÒ: IN FIAMME GIOCHI PER BAMBINI ALLA VILLA MONCADA

Atto vandalico ieri sera alla villa Moncada.Qualcuno ha appiccato il fuoco ad una struttura in legno per bambini.Il gioco è stato cosi reso inagibile.Sul posto intorno alle ore 23 per lo spegnimento d...

Atto vandalico ieri sera alla villa Moncada.

Qualcuno ha appiccato il fuoco ad una struttura in legno per bambini.

Il gioco è stato cosi reso inagibile.

Sul posto intorno alle ore 23 per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza della struttura sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paterno.

Un atto grave, che danneggia una struttura pubblica, che viene tolta ai nostri figli.

Speriamo che presto venga sistemata la videosorveglianza, per fare in modo che chi compie tali gesti paghi.