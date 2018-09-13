95047

PATERNÒ: IN FIAMME I RIFIUTI DELL' ISOLA ECOLOGICA

Fiamme all'isola ecologica di Paterno.E' successo pochi minuti, ad andare in fiamme, i rifiuti della piattaforma.Sul posto i vigili del fuoco di Paternò, che stanno spegnendo il rogo e mettendo in sic...

13 settembre 2018 09:42
Cronaca
Fiamme all'isola ecologica di Paterno.

E' successo pochi minuti, ad andare in fiamme, i rifiuti della piattaforma.

Sul posto i vigili del fuoco di Paternò, che stanno spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza l'area.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme.

In aggiornamento

