PATERNÒ: IN FIAMME I RIFIUTI DELL' ISOLA ECOLOGICA
A cura di Redazione
13 settembre 2018 09:42
Fiamme all'isola ecologica di Paterno.
E' successo pochi minuti, ad andare in fiamme, i rifiuti della piattaforma.
Sul posto i vigili del fuoco di Paternò, che stanno spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza l'area.
Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme.
In aggiornamento