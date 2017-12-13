Un incendio si è propagato questa sera poco dopo le 18 in una villetta in contrada Patellina.A prendere fuoco il tetto della villetta.Probabilmente, il rogo sarebbe scaturito a causa di un surriscalda...

Un incendio si è propagato questa sera poco dopo le 18 in una villetta in contrada Patellina.

A prendere fuoco il tetto della villetta.

Probabilmente, il rogo sarebbe scaturito a causa di un surriscaldamento della stufa che era all'interno del locale, ma gli accertamenti sono in corso per una ricostruzione definitiva dei fatti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Paternò, che stanno ancora lavorando per spegnere del tutto le fiamme.

Al momento non si hanno notizie di feriti

IN AGGIORNAMENTO

PATERNO': In fiamme tetto, tanta paura ma limitati i danni