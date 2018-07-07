95047

PATERNO': IN FIAMME UNA MOTOAPE NELLA NOTTE

Attimi di terrore stanotte intorno all'una e trenta, per l’incendio una moto ape, in sosta in via Estonia.Tempestivo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò, che allertati dai resi...

07 luglio 2018 19:37
News
Attimi di terrore stanotte intorno all'una e trenta, per l’incendio una moto ape, in sosta in via Estonia.

Tempestivo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò, che allertati dai residenti, hanno eseguito le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme potessero coinvolgere altri mezzi in sosta

Non si conoscono le cause dell’incendio, anche se sembra molto probabile un corto circuito.

 

 

