I Carabinieri di Paternò hanno arrestato nella flagranza di reato il 29enne paternese Giuseppe Rau, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di...

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato nella flagranza di reato il 29enne paternese

PATERNÒ: In giro con altri pregiudicati: ma era ai domiciliari

Giuseppe Rau, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.I militari del Nucleo Radiomobile nell’espletamento di un posto di controllo in via Scala Vecchia hanno imposto l’alt all’autovettura Volkswagen Golf, condotta dal reo senza la patente di guida, poiché mai conseguita, con a bordo altri pregiudicati, con i quali lo stesso in passato era stato già controllato.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.