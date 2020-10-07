PATERNO', IN GIRO FINTI INCARICATI ENEL E LA TRUFFA È DIETRO L’ANGOLO

Nuove segnalazioni sono giunte ieri pomeriggio alla nostra redazione, l'ultima in ordine cronologico si è verificata intorno alle ore 15.30 in zona Gancia, dove due ragazze si aggiravano munite di "te...

Nuove segnalazioni sono giunte ieri pomeriggio alla nostra redazione, l'ultima in ordine cronologico si è verificata intorno alle ore 15.30 in zona Gancia, dove due ragazze si aggiravano munite di "tesserino identificativo" chiedendo per conto della società Enel di poter visionare i dati personali che sono riportati nelle ultime bollette degli utenti, oppure di fare la lettura contatore al fine di un adeguamento di contratto.

L’attenzione in questi casi deve sempre essere alta, soprattutto a difesa delle persone più deboli che purtroppo rischiano di cadere nelle trappole di questi impostori.

In qualunque caso, l’Enel sconsiglia di far visionare il contatore e di firmare qualsiasi documento anche solo per presa visione. In tutti i casi in cui venga richiesto del denaro è opportuno contattare le forze dell’ordine.

Nel caso in cui qualcuno suoni alla nostra porta presentandosi a nome di Enel, è fondamentale pretendere sempre l’esibizione del tesserino di riconoscimento che hanno tutti gli addetti commerciali di Enel Energia.

Per quanto riguarda le verifiche dei contatori elettrici, enel distribuzione effettua periodicamente dei controlli a distanza dei gruppi di misura, per garantirne il corretto funzionamento. Le squadre operative di e-distribuzione intervengono sempre sulla rete a monte dei contatori fino al gruppo di misura stesso, e non sugli impianti elettrici privati all’interno delle abitazioni.