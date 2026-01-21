Paternò in lutto: è morto Piero Montalto, anima del volontariato e del sociale, domani i funerali

Paternò piange la scomparsa di Piero Montalto, persona conosciutissima e stimata in città e non solo. Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità paternese grazie al suo impegno costante...

Paternò piange la scomparsa di Piero Montalto, persona conosciutissima e stimata in città e non solo. Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità paternese grazie al suo impegno costante nel mondo del sociale e della solidarietà.

Piero avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 15 febbraio. È morto nella serata di ieri all’ospedale San Marco di Catania, dove era ricoverato da alcune settimane.

Nonostante una disabilità che da tempo lo costringeva su una sedia a rotelle, non ha mai fatto mancare la sua presenza nelle iniziative sociali, negli eventi di beneficenza e nelle attività a sostegno delle persone più fragili. Era sempre in prima linea, pronto a dare una mano, a offrire un sorriso, a trasmettere forza e speranza.

Membro attivo delle associazioni “Enosis” e “Andiamo Avanti”, ha sempre messo la sua generosità, la sua umiltà e la sua allegria al servizio degli altri.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto apparsi sui social, a testimonianza dell’amore e della stima che la città nutriva per lui.

A ricordarlo anche l’ex sindaco di Paternò, Nino Naso, con un messaggio carico di emozione:

“Ciao Piero, amico e fratello mio, hai lasciato il segno in tutti noi. Mi mancheranno di te la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, la tua ironia, la tua lealtà, la tua disponibilità, la tua bontà. Conoscerti per me è stato un grande dono, con la tua gioia di vivere così contagiosa. Ti terrò nel posto più bello che ho, il mio cuore, e se anche non ti potrò più tenere per mano, tu sarai presente per me sempre. Buon viaggio, amico mio.”

Alla moglie Patrizia, ai familiari e a tutti i suoi cari va il più sincero cordoglio.

I funerali si svolgeranno giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 15.30, presso la Chiesa dello Spirito Santo di Paternò.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia, ricordando Piero Montalto come una figura esemplare di altruismo, umanità e amore per il prossimo.