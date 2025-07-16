PATERNÒ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR MIMMO CHISARI

Paternò, 16 luglio 2025 – È con profonda tristezza che la città di Paternò apprende la notizia della scomparsa del professor Mimmo Chisari, venuto a mancare questa mattina. A darne l’annuncio è stata...

Paternò, 16 luglio 2025 – È con profonda tristezza che la città di Paternò apprende la notizia della scomparsa del professor Mimmo Chisari, venuto a mancare questa mattina. A darne l’annuncio è stata l’assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Coluccio, attraverso un toccante post che ha commosso l’intera comunità.

“Mimmo Chisari ci lascia, e davvero non ci sono parole perché tutta la città subisce una perdita immensa. Sarà ricordato come un uomo di straordinaria cultura, lo storico per antonomasia, il professore amato da tutti gli studenti.

Ma per me è stato molto di più… sempre al tuo fianco, ciao Mimmo R.I.P.” – queste le parole condivise dall’assessore che sintetizzano il sentimento di cordoglio di un’intera città.

Figura di riferimento per la cultura locale, il professor Chisari è stato non solo un docente stimato e apprezzato da generazioni di studenti, ma anche un appassionato custode della memoria storica di Paternò.

Con il suo impegno instancabile e la sua capacità di raccontare la storia con rigore e passione, ha contribuito in maniera determinante alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

La sua perdita lascia un vuoto profondo nel mondo della scuola, tra i colleghi, gli allievi e in tutta la cittadinanza, che oggi piange non solo un insegnante, ma un uomo di grande umanità, intelligenza e amore per la sua terra.

I funerali si svolgeranno giovedì 17 luglio 2025 alle ore 11.00 presso la Chiesa Spirito Santo di Paternò.

Grazie Prof. Chisari per tutto ciò che hai donato alla nostra città. Il tuo insegnamento e il tuo esempio resteranno con noi.