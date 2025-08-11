Paternò in lutto per Orazio Palumbo: domani i funerali alla chiesa di San Francesco all’Annunziata

La città di Paternò piange la scomparsa di Orazio Palumbo, figura storica della comunità cittadina e dirigente comunale stimato, conosciuto per la sua dedizione al servizio pubblico e per il suo impeg...

La città di Paternò piange la scomparsa di Orazio Palumbo, figura storica della comunità cittadina e dirigente comunale stimato, conosciuto per la sua dedizione al servizio pubblico e per il suo impegno politico.

A ricordarlo con parole di affetto e stima è stato il sindaco Nino Naso, che sui social ha scritto:

“Apprendo con profondo dolore la triste notizia della scomparsa di Orazio Palumbo, amico caro e dirigente comunale stimato, persona dal grande cuore che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi, così come il suo impegno, la sua dedizione e la sua grande disponibilità verso gli altri. Ci stringiamo attorno alla famiglia, con tutto il cuore, in questo momento di grande dolore. Ciao Orazio.”

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Circolo PD di Paternò, di cui Palumbo era tesserato e attivista, nonché punto di riferimento per la sinistra cittadina:

“È con profonda tristezza che diamo notizia della scomparsa del compagno Orazio Palumbo, tesserato ed attivista del Circolo PD di Paternò, nonché punto di riferimento storico per la sinistra della città. La comunità progressista è in lutto. Ciao compagno Orazio.”

I funerali saranno officiati domani, alle ore 16:30, nella chiesa di San Francesco all’Annunziata, ai Cappuccini.

La redazione di 95047 si associa al dolore dei familiari, degli amici e di tutta la comunità per la perdita di Orazio Palumbo, esprimendo sentite condoglianze.