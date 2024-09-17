PATERNO' IN LUTTO: QUESTA MATTINA I FUNERALI DEL 35ENNE ANDREA SIGNORELLO

Nella giornata di domenica, la comunità di Paternò è stata scossa da una tragica notizia: l’improvvisa scomparsa di Andrea Signorello, di soli 35 anni.Andrea, figura di riferimento per la sua famiglia...

Nella giornata di domenica, la comunità di Paternò è stata scossa da una tragica notizia: l’improvvisa scomparsa di Andrea Signorello, di soli 35 anni.

Andrea, figura di riferimento per la sua famiglia e i suoi amici, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.

I cugini, gli zii e i parenti tutti, nel ricordarlo, lo descrivono come un esempio di forza, coraggio, grandezza e lealtà: "Tutti dovremmo imparare a combattere e ad affrontare la vita come ha fatto lui". Parole che riflettono la stima e l’ammirazione per un uomo che ha affrontato le difficoltà con determinazione e dignità, diventando un punto di riferimento per molti.

La scomparsa di Andrea ha colpito profondamente l’intera comunità, con un’ondata di messaggi sui social che testimoniano l’affetto e la gratitudine di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. "Sorrideremo e vivremo per lui", hanno scritto in tanti, sottolineando quanto la sua presenza abbia lasciato un segno indelebile nelle vite di chi lo circondava.

La comunità di Paternò perde così una persona speciale, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso i tanti che lo amavano. "Ciao bomber, da tutti noi", è l'ultimo saluto rivolto ad Andrea, un uomo che ha saputo godere appieno della vita, come lui stesso ricordava con la sua frase: "Godetevi la vita, è tutto quello che abbiamo". E lui lo ha fatto fino in fondo.

I funerali si terranno oggi, 17 settembre, alle ore 10:30 presso la parrocchia di Santa Barbara a Paternò, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per dare l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un segno profondo nelle loro vite.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.