Paternò, in questi minuti elicottero dei Carabinieri sorvola la città, tante le segnalazioni

🔴 AGGIORNAMENTO – Il sorvolo notturno dell’elicottero dei Carabinieri su Paternò è collegato a una vasta operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, scattata dalle prime ore della...

🔴 AGGIORNAMENTO – Il sorvolo notturno dell’elicottero dei Carabinieri su Paternò è collegato a una vasta operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, scattata dalle prime ore della mattina.

L’operazione ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti presunti responsabili, in concorso, dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. All’operazione hanno partecipato oltre 50 Carabinieri, con il supporto dei reparti specializzati, tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12° Nucleo Elicotteri, impiegati per il controllo del territorio e l’esecuzione simultanea dei provvedimenti.

🔴 AGGIORNAMENTO ore 04:46 – Intorno alle ore 04:46, l’elicottero dei Carabinieri ha lasciato il territorio di Paternò, allontanandosi in direzione Catania, dopo diversi minuti di sorvolo a bassa quota con faro acceso sulla città. Subito dopo, numerose sirene hanno squarciato la notte paternese.

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle motivazioni dell’operazione.

La redazione di 95047.it resta in attesa di eventuali sviluppi o chiarimenti da parte delle autorità competenti.

Paternò – In questi minuti, a partire dalle ore 04:00 circa, un elicottero dei Carabinieri sta sorvolando la città con faro acceso e puntato verso il basso, illuminando a giorno vaste aree del centro urbano e provocando segnalazioni da quasi tutta la città.

Secondo quanto riferito da numerosi residenti, l’aeromobile sta effettuando ripetuti passaggi a bassa quota su diverse zone di Paternò, con il potente fascio luminoso chiaramente visibile anche a grande distanza.

È molto probabile che l’operazione sia legata a un intervento delle forze dell’ordine, verosimilmente a supporto di un’operazione in corso sul territorio, come controlli mirati o possibili arresti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La situazione è in costante evoluzione e la redazione di 95047.it sta monitorando quanto accade.

🔔 Aggiornamenti in tempo reale seguiranno non appena saranno disponibili informazioni ufficiali.