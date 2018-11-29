95047

PATERNO': IN SERATA SARA RIPRISTINATO IL PRIMO POZZO

29 novembre 2018 21:03
Continua il problema idrico nella zona SUD EST, specie nelle zone Scala Vecchia, Via Balatelle, Via Sardegna, Via Fiume e comunque tutte le vie comprendenti a queste zone, a causa del furto di cavi presso i pozzi Raffo 1 e Raffo 2 di Belpasso.

Pochi minuti fa, il Presidente dell'Ama, Andrea Lo Faro, ci ha comunicato che in serata sarà ripristinato il primo pozzo.

