Paternò, inaugurata oggi la mostra “U’ Presepi ‘o Munti” nella Chiesa di Cristo al Monte

È stata inaugurata oggi a Paternò la mostra dei presepi organizzata dall’Archeoclub d’Italia – sezione di Paternò, presieduto da Domenico Triolo, all’interno della suggestiva Chiesa di Cristo al Monte.

L’intera esposizione è stata coordinata dal direttore artistico Salvatore Pio Anton Longo, con la collaborazione di Michela Bottino e Alfredo Coppola. La grafica delle locandine e delle brochure è stata curata da Giuseppe Spitaleri.

Alla mostra partecipano artisti di spicco del panorama locale e regionale: Giuseppe D’Angelo, Pier Manuel Cartalemi, Santo Patania e Barbaro Messina per la scultura; Antonella Randazzo e Alessandra Bonomo per la pittura. Presente anche il contributo degli artisti del laboratorio artistico La Leonardo del presepista Pietro Accolla e dell' artista poliedrico ed estremamente creativo,appassionato di pupi e della sua terra ,Martino Rabuazzo.

A completare l’allestimento, la chiesa e il maestoso altare barocco sono stati ulteriormente valorizzati da una suggestiva installazione artistica realizzata da Salvatore Pio Anton Longo, che impreziosisce l’intero percorso espositivo.

Per la realizzazione delle piccole manifatture si ringrazia la collaborazione di Salvatore Floresta per il lavoro sulla carta e di Giuseppina Peci per il decoro dell’altare.

La mostra sarà visitabile dal 23 dicembre al 6 gennaio con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00

sabato e domenica: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Il 7 gennaio si terrà l’estrazione del Bambinello artigianale, con biglietti dal costo di 2 euro. L’estrazione avverrà sulla prima ruota di Palermo e il ricavato sarà destinato al recupero di un quadro della Chiesa di Cristo al Monte.