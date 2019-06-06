PATERNO': INCENDI STERPAGLIE, DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Doppio intervento, nella giornata di oggi per i Vigili del fuoco di Paternò.
I pompieri sono stati allertati per due episodi analoghi – due incendi sterpaglie – il primo intorno alle ore 12.30 sulla Collina Storica, tra il cimitero monumentale e il Santuario della Consolazione, il secondo intorno alle ore 17.30 nei pressi della ss121, in contrada Giaconia.
Uomini e mezzo del distaccamento Paternese, sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme ed evitando criticità ancora maggiori.
Come di consueto, le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica delle zone interessate dai due incendi.