PATERNO': INCENDIATA UNA MOTOAPE NELLA NOTTE
PATERNO': INCENDIATA UNA MOTOAPE NELLA NOTTE
A cura di Redazione
07 luglio 2018 08:14
Attimi di terrore stanotte intorno all'una e trenta, per l’incendio una moto ape, in sosta in via Estonia.
Tempestivo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò, che allertati dai residenti, hanno eseguito le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme potessero coinvolgere altri mezzi in sosta
Non si conoscono le cause dell’incendio, anche se sembra molto probabile un corto circuito.
PATERNO': INCENDIATA UNA MOTOAPE NELLA NOTTE