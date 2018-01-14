95047

PATERNO': Incendio a piazza Idria

PATERNO': Incendio a piazza Idria

14 gennaio 2018 11:45
Fiamme e paura stanotte nei pressi di piazza Idria a Paternò.
Le fiamme sprigionate da un garage per un probabile corto circuito si sono divulgate rapidamente nella palazzina.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco, ha evitato il peggio, mettendo in salvo igli occupanti dell abitazione.
La palazzina , a causa degli ingenti danni e stata dichiarata inagibile

