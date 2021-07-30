Tanta paura nel pomeriggio di oggi a Paternò per un incendio che ha interessato la contrada Tre Fontane.A bruciare una vasta area compresa tra le strade provinciali 58 e 15, tanti i danni che ha causa...

PATERNO. INCENDIO A TRE FONTANE. DALLE STERPAGLIE SI PROPAGA AD AZIENDA, INGENTI DANNI , TANTI ANIMALI MORTI E DISAGI PER I RESIDENTI

Tanta paura nel pomeriggio di oggi a Paternò per un incendio che ha interessato la contrada Tre Fontane.

A bruciare una vasta area compresa tra le strade provinciali 58 e 15, tanti i danni che ha causato l'incendio

In una officina meccanica le fiamme hanno danneggiato almeno tre mezzi, le fiamme hanno coinvolto un terreno dove sono installati impianti fotovoltaici, tanti gli animali che sono morti rimasti intrappolati tra le fiamme.

Tanti i disagi per i residenti, l'incendio ha provocato un blackout con la zona che è rimasta senza energia elettrica, le fiamme hanno avvolto pure cabine e cavi.