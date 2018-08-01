PATERNO’: INCENDIO, COLONNA DI FUMO NERO BEN VISIBILE IN CITTÀ
PATERNO’: INCENDIO, COLONNA DI FUMO NERO BEN VISIBILE IN CITTÀ
A cura di Redazione
01 agosto 2018 07:45
Nuovo incendio nei pressi della strada provinciale 138 in contrada ciappe bianche, una densa colonna di fumo nero si è sprigionata ed è ben visibile in città.
Il rogo è con ogni probabilità di origine dolosa.
I residenti in zona hanno immediatamente avvertito la colonna di fumo, così come il forte odore che ha reso rapidamente l'aria irrespirabile.
Non si sa al momento cosa sia andato in fiamme, ma dall'odore in molti puntano il dito contro sterpaglie e rifiuti di varia natura, forse accatastati lungo la strada
