Attimi di paura a Paternò in via Grimaldi, a pochi passi dal centro,propri dietro i Quattro Canti a causa di un incendio scoppiato poco dopo le 11 in una mansarda sita al terzo piano di un vecchio edificio.

Da una prima ricostruzione, sembra che il proprietario dell'immobile stava eseguendo dei lavori domestici, quando, per cause sconosciute, è scoppiato l'incendio che ha coinvolto diverse suppellettili.

A quel punto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata. Sul posto anche una pattuglia della locale Polizia Municipale.

PATERNO' INCENDIO DANNEGGIA MANSARDA IN VIA GRIMALDI