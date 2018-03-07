PATERNO': INCENDIO DEPOSITO FCE

95047

Incendio questa mattina, intorno alle ore 06.30 all'interno del deposito FCE. Secondo le prime informazioni, tre automezzi  per cause ancora da accertare sono andati completamente distrutti Sul posto i vigili del Fuoco.

07 marzo 2018
