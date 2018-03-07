PATERNO': INCENDIO DEPOSITO FCE
Incendio questa mattina, intorno alle ore 06.30 all'interno del deposito FCE. Secondo le prime informazioni, tre automezzi per cause ancora da accertare sono andati completamente distrutti Sul posto i vigili del Fuoco.
07 marzo 2018 07:38
IN AGGIORNAMENTO