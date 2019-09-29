Doppio intervento a distanza di poche ore, nella giornata odierna, nello stesso punto, per incendio di sterpaglie e rovi.In entrambi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò,...

Doppio intervento a distanza di poche ore, nella giornata odierna, nello stesso punto, per incendio di sterpaglie e rovi.

In entrambi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, i roghi si sono sviluppati alle spalle dell’ospedale Santissimo Salvatore, a un centinaio di metri dall'ingresso del pronto soccorso.

Il primo intervento si è verificato oggi, 29 settembre 2019 intorno alle ore 12, il secondo pochi minuti dopo le ore 18.

A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie, nessun problema invece per le aree di degenza.

PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE, DUE EPISODI A POCHE ORE DI DISTANZA NELLO STESSO PUNTO

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.