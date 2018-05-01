PATERNO’ INCENDIO DI STERPAGLIE – FOTO
A cura di Redazione
01 maggio 2018 17:40
Incendio di sterpaglie intorno alle ore 15 al corso Italia , sotto il ponte
La nube di fumo visibile da diversi km di distanza
Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco
Fortunatamente non ci sono state danni a persone.
