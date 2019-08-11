PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN CONTRADA SCHETTINO
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.00 nei pressi della ss121 in contrada Schettino.In pochi istanti, il rogo si è rapidamente es...
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.00 nei pressi della ss121 in contrada Schettino.
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.