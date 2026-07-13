Paternò, incendio di sterpaglie in contrada Trappetazzo: intervento dei Vigili del Fuoco
Paternò, incendio di sterpaglie in contrada Trappetazzo: intervento dei Vigili del Fuoco
Un incendio di sterpaglie è divampato nella tarda serata di oggi in contrada Trappetazzo, nel territorio di Paternò. Le fiamme hanno interessato un'area ricoperta da vegetazione secca, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle aree circostanti.
Dalle immagini si nota il mezzo dei pompieri impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza.
Al momento non si segnalano persone coinvolte né danni ad abitazioni. Restano da accertare le cause dell'incendio, mentre le alte temperature e la vegetazione ormai secca continuano ad aumentare il rischio di roghi nel territorio paternese.