AGGIORNAMENTO Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco di Maletto che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.Un incendio è divampato pochi minuti fa, intorno alle ore 20:30, all’interno d...

AGGIORNAMENTO

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco di Maletto che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

PATERNO', INCENDIO DI STERPAGLIE IN VIA ARTI E MESTIERI: LA MISERICORDIA LANCIA L’ALLARME 1/3 Successivo »

Un incendio è divampato pochi minuti fa, intorno alle ore 20:30, all’interno di un terreno privato situato in via Arti e Mestieri, a Paternò.

Le fiamme stanno interessando vegetazione secca, sterpaglie e rovi.

A lanciare l’allarme è stata una squadra della Misericordia di Paternò, che, transitando nella zona, ha notato le alte lingue di fuoco. I volontari si sono fermati per verificare la situazione e allertare i soccorsi, pronti a intervenire nel caso fosse necessario prestare aiuto a persone o animali in difficoltà.

Al momento, i vigili del fuoco sono stati allertati e sono attesi sul posto, mentre le fiamme continuano ad avanzare.

La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti sull’intervento di spegnimento e sulle eventuali cause dell’incendio.