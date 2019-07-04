PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE IN VIA GIOVANNI VERGA

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.30 in un terreno nei pressi della via Giovanni Verga.In pochi istanti, il rogo si è rapidamen...

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.30 in un terreno nei pressi della via Giovanni Verga.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Preoccupazione per le attività commerciali presenti, nelle vicinanze del rogo, tra cui un rifornimento di carburanti.

Sono stati loro a lanciare l'allarme e provato con mezzi propri a non far propagare le fiamme

Al momento, in cui stiamo scrivendo, non sono ancora intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono impegnati in altre criticità.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.