PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA CORSO ITALIA – DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO

Continua il gran caldo è incominciano gli incendi ed a bruciare le aree incolte

Un vasto incendio, è divampato nella mattinata di oggi, 19 Luglio 2023 intorno alle ore 11.30 nella zona del Corso Italia a bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione nel perimetro con la Via delle Ninfee

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo grigio

La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.