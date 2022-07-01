PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE – DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO

FLASHVasto incendio di sterpaglie in corso nel pomeriggio di oggi, 01 luglio 2022 in via dei Coralli , zona salinelle.Ancora ignote le cause dell’incendio, ma dalle foto si evince come ad alimentare l...

Vasto incendio di sterpaglie in corso nel pomeriggio di oggi, 01 luglio 2022 in via dei Coralli , zona salinelle.

Ancora ignote le cause dell’incendio, ma dalle foto si evince come ad alimentare le fiamme siano l’erba secca e le sterpaglie cresciute sul terreno.

La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza, che si sta diffondendo in tutta la zona.

Il fumo, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Paternò è Misterbianco.