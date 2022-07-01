95047

PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE – DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO

01 luglio 2022 17:00
PATERNÒ: INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE – DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO -
FLASH

Vasto incendio di sterpaglie in corso nel pomeriggio di oggi, 01 luglio 2022 in via dei Coralli , zona salinelle.

Ancora ignote le cause dell’incendio, ma dalle foto si evince come ad alimentare le fiamme siano l’erba secca e le sterpaglie cresciute sul terreno.

La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza, che si sta diffondendo in tutta la zona.

Il fumo, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Paternò è Misterbianco.

 

 

