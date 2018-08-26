PATERNO': INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA TRE FONTANE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
26 agosto 2018 09:53
I Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti nella tarda serata di ieri, in contrada tre fontane per spegnere un incendio di sterpaglie.
In fiamme rami secchi, rovi e sterpaglie all'interno di un terreno di un magazzino commerciale.
