Paternò, incendio di sterpaglie sotto il parcheggio del supermercato in via Vittorio Emanuele

Anche se le temperature non sono altissime, continuano a registrarsi incendi di sterpaglie nel territorio paternese.

Nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, poco dopo le ore 15 un rogo è divampato in via Vittorio Emanuele alta, proprio sotto il parcheggio di un supermercato.

Ad andare a fuoco la vegetazione secca, che in pochi istanti ha generato una densa colonna di fumo grigio, visibile a centinaia di metri di distanza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni clienti del supermercato, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni, la strada che dalla rotonda immette su via Vittorio Emanuele è stata temporaneamente chiusa, per circa dieci minuti, solo in un senso di marcia.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o a strutture, ma l’episodio conferma come, nonostante il calo delle temperature, il rischio incendi resti ancora alto a causa della siccità e della presenza di sterpaglie secche.