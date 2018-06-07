PATERNO': Incendio di sterpaglie vicino alle case

Alimentato dal forte vento di scirocco, nelle prime ore del pomeriggio , le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno incolto a Paternò ,tra via Carso e la Via LituaniaA sedare l’incendio han...

Alimentato dal forte vento di scirocco, nelle prime ore del pomeriggio , le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno incolto a Paternò ,

tra via Carso e la Via Lituania

A sedare l’incendio hanno provveduto anche alcuni cittadini residenti nella zona, preoccupati che le fiamme lambissero le proprie abitazioni.

Non si segnalano fortunatamente danni a case né risultano persone ferite.

Tuttavia tanta è stata la paura per gli abitanti.