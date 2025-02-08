PATERNÒ: INCENDIO DISTRUGGE DIVERSI VEICOLI IN UN CORTILE DI VIA VITTORIO EMANUELE, PAURA PER UNA FAMIGLIA: “SIAMO RIUSCITI A SCAPPARE PER MIRACOLO”

Paternò, 8 febbraio 2025 - Momenti di grande paura questa mattina nel cuore di Paternò, a causa di un incendio divampato all'interno di un cortile situato in uno stabile della centralissima Via Vittor...

Paternò, 8 febbraio 2025 - Momenti di grande paura questa mattina nel cuore di Paternò, a causa di un incendio divampato all'interno di un cortile situato in uno stabile della centralissima Via Vittorio Emanuele, non distante da Via Arena.

Le fiamme hanno coinvolto diversi veicoli parcheggiati, distruggendo due autovetture, una Jeep e una Mini Countryman, oltre a una Vespa e una Suzuki. Un'auto d'epoca è stata danneggiata, mentre la densa colonna di fumo sprigionata dall'incendio era visibile anche a grande distanza.

Ancora incerte le cause del rogo, anche se tra le ipotesi più accreditate vi è un possibile corto circuito. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti e Michele Tripoli, un vigile del fuoco discontinuo che, accortosi del fumo nero, ha prontamente allertato i colleghi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da un'autobotte giunta da Catania per far fronte all'emergenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa due ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la paura è stata enorme, soprattutto per una famiglia che ha vissuto attimi di terrore. "La paura è stata tantissima, io e mio figlio ci siamo dovuti mettere sopra le tegole di una casa vicina perché avevamo le fiamme quasi dentro casa, poi siamo riusciti a evacuare" ha raccontato un residente. Un altro testimone ha aggiunto: "Avevo le fiamme quasi dentro la camera da letto. Per fortuna ho un terrazzino dall'altro lato della casa e siamo riusciti a scavalcare, mentre i vicini di fronte hanno cercato di aiutarci".

Per consentire le operazioni in sicurezza, Via Vittorio Emanuele è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando disagi alla viabilità nel centro cittadino. La situazione è tornata alla normalità solo dopo la completa bonifica dell'area da parte dei soccorritori.

