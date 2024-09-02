PATERNO'. INCENDIO E RISCHIO CROLLO: SEGNALAZIONE RICEVUTA PER CASA ABBANDONATA IN VIA VITTORIO ALFIERI

Riceviamo e pubblichiamo il seguente appello-segnalazione che solleva una questione di sicurezza pubblica di grande importanza.Una settimana fa, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un inc...

Riceviamo e pubblichiamo il seguente appello-segnalazione che solleva una questione di sicurezza pubblica di grande importanza.

Una settimana fa, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva coinvolto una casa abbandonata a Paternò in Via Vittorio Alfieri, nella zona di San Gaetano.

L’abitazione, visibilmente trascurata e infestata di spazzatura, ha rappresentato un grave pericolo, tanto che le fiamme hanno richiesto l’intervento urgente delle autorità.

Dopo aver domato il rogo, i vigili del fuoco hanno posto delle transenne intorno all’edificio per segnalare il rischio e prevenire eventuali incidenti.

Tuttavia, la situazione rimane critica: la casa è estremamente pericolosa e potrebbe crollare in qualsiasi momento. La struttura fatiscente è una minaccia concreta per chiunque transiti nelle vicinanze, in particolare per i bambini e le famiglie che frequentano la zona.

Chiediamo con urgenza alle autorità competenti di prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza pubblica. È fondamentale che venga effettuata una valutazione approfondita della struttura e che vengano avviate le necessarie operazioni di messa in sicurezza o, se necessario, di demolizione dell'edificio.