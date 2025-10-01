Paternò, incendio improvviso a un’auto in sosta in Corso del Popolo

PATERNO’ – Momenti di paura questa mattina, martedì 1 ottobre 2025, intorno alle ore 10:30, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”.Un’auto parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco, p...

PATERNO’ – Momenti di paura questa mattina, martedì 1 ottobre 2025, intorno alle ore 10:30, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”.

Un’auto parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco, per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, sprigionando una densa colonna di fumo e attirando l’attenzione di residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’importante arteria cittadina, con disagi per automobilisti e mezzi in transito.

Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica e le cause del rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti.