PATERNO': INCENDIO IN APPARTAMENTO MUORE CANE
Un incendio è divampato intorno alle 12 in un appartamento a Paternò.I fatti si sono svolti attorno alle 12 In via Cuneo.Per cause ancora da accertare, dall’abitazione si sono sprigionate le fiamme, f...
Un incendio è divampato intorno alle 12 in un appartamento a Paternò.
I fatti si sono svolti attorno alle 12 In via Cuneo.
Per cause ancora da accertare, dall’abitazione si sono sprigionate le fiamme, forse per un guasto elettrico.
In breve tempo, hanno avvolto l’appartamento
I propietari dell’apprtamento non erano in casa.
Sul posto sono arrivato i vigili del fuoco con l’autobotte che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.
Purtroppo però i soccorsi non hanno potuto far nulla per il cane dei proprietari dell'appartamento che si trovava in casa ed è morto per via delle esalazioni.
Sul posto pure un ambulanza del 118 ed i carabinieri di Paternò.