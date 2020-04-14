PATERNO’: INCENDIO IN C.DA PISPISA, INTERVENGONO I VVF – LE FOTO

Incendio di una baracca in legno posta accanto ad una abitazione, oggi poco dopo le 12 in contrada Pispisa a Paternò. Sono stati alcuni vicini, allarmati dal fumo e dalle fiamme, a chiamare i soccorsi...

Incendio di una baracca in legno posta accanto ad una abitazione, oggi poco dopo le 12 in contrada Pispisa a Paternò. Sono stati alcuni vicini, allarmati dal fumo e dalle fiamme, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò, e una autobotte in supporto proveniente dal Comando Provinciale di Catania.

I vigili del fuoco, hanno spento le fiamme, anche se alcune masserizie poste nella baracca sono andate completamente distrutte. Nell'abitazione vicina era presente una anziana che per sicurezza, temporaneamente è stata allontanata. Non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri di Paternò.