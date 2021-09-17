PATERNÒ, INCENDIO IN C.DA TRAPPETAZZO VICINO ALLE ABITAZIONI E CAPANNONI
Incendio di sterpaglie a Paternò.Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13.30 di oggi, 17 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea arrivando a pochi metri dalle abitazioni.A...
Incendio di sterpaglie a Paternò.
Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13.30 di oggi, 17 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea arrivando a pochi metri dalle abitazioni.
A bruciare una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione in Contrada Trappetazzo a ridosso della vecchia ss121.
Allertati dai residenti preoccupati per il propagarsi delle fiamme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e la Protezione Civile Locale.
Il fuoco si è sviluppato non tanto lontano delle case fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.