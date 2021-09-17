95047

PATERNÒ, INCENDIO IN C.DA TRAPPETAZZO VICINO ALLE ABITAZIONI E CAPANNONI

Incendio di sterpaglie a Paternò.Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13.30 di oggi, 17 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea  arrivando a pochi metri dalle abitazioni.A...

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2021 18:23
Cronaca
Incendio di sterpaglie a Paternò.

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13.30 di oggi, 17 Settembre 2021, alimentandosi con rovi e vegetazione spontanea  arrivando a pochi metri dalle abitazioni.

A bruciare una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione in Contrada Trappetazzo a ridosso della vecchia ss121.

Allertati dai residenti preoccupati per il propagarsi delle fiamme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e la Protezione Civile Locale.

Il fuoco si è sviluppato non tanto lontano delle case  fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.

 

