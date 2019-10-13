PATERNO': INCENDIO IN CASA, SOCCORSA ANZIANA

Paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per una signora anziana nella cui abitazione si è sviluppato un principio di incendio, questa mattina intorno alle 10.00.La donna era nella a casa i...

Paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per una signora anziana nella cui abitazione si è sviluppato un principio di incendio, questa mattina intorno alle 10.00.

La donna era nella a casa in viale de Platani, quando, forse a causa del malfunzionamento di una lavatrice, hanno iniziato ad alzarsi le fiamme.

In pochi minuti, sul luogo dell’incendio sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccametno di Paternò che, in breve tempo hanno domato il principio d’incendio.

Un intervento provvidenziale così come è stato tempestivo l’allarme, se così non fosse stato il bilancio avrebbe potuto essere più drammatico che ha consentito di spegnere definitivamente l'incendio che ha interessato una lavatrice, senza fortunatamente causare gravissimi danni.

La signoraè stata portata precauzionalmente in ospedale dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.