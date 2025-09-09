Paternò, incendio in contrada Tre Fontane: fiamme e fumo visibili da lontano
PATERNÒ – Anche se le temperature si sono notevolmente abbassate rispetto alle scorse settimane, continuano a svilupparsi incendi che interessano erba secca, sterpaglie e rovi.
Nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 settembre 2025, intorno alle ore 12:00, un vasto rogo è divampato in contrada Tre Fontane, alla periferia di Paternò.
A bruciare è un’ampia area di sterpaglie, alimentata dalla vegetazione secca che rende ancora alto il rischio incendi in questo periodo.
Una densa colonna di fumo grigio si è rapidamente alzata in cielo, rendendosi visibile anche a notevole distanza. Sul posto stanno operando i soccorsi per domare le fiamme ed evitare che possano estendersi ulteriormente.
Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma l’incendio è tutt’ora in corso.