Paternò, incendio in contrada Tre Fontane: fiamme e fumo visibili da lontano

Nella tarda mattinata di...

09 settembre 2025 13:25
PATERNÒ – Anche se le temperature si sono notevolmente abbassate rispetto alle scorse settimane, continuano a svilupparsi incendi che interessano erba secca, sterpaglie e rovi.

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 settembre 2025, intorno alle ore 12:00, un vasto rogo è divampato in contrada Tre Fontane, alla periferia di Paternò.

A bruciare è un’ampia area di sterpaglie, alimentata dalla vegetazione secca che rende ancora alto il rischio incendi in questo periodo.

Una densa colonna di fumo grigio si è rapidamente alzata in cielo, rendendosi visibile anche a notevole distanza. Sul posto stanno operando i soccorsi per domare le fiamme ed evitare che possano estendersi ulteriormente.

Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma l’incendio è tutt’ora in corso.

