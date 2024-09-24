PATERNO'- INCENDIO IN VIA LIBERTÀ: FIAMME DIVAMPANO IN UN’AREA ABITATA DA EXTRACOMUNITARI

Nel pomeriggio di oggi, 24 settembre 2024, un incendio ha interessato una zona di via Libertà, abitata da extracomunitari che vivono in alloggi di fortuna.Il rogo secondo le informazioni in nostro pos...

Nel pomeriggio di oggi, 24 settembre 2024, un incendio ha interessato una zona di via Libertà, abitata da extracomunitari che vivono in alloggi di fortuna.

Il rogo secondo le informazioni in nostro possesso hanno avuto origine da una catasta di rifiuti.

L'intervento immediato dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente, mettendo in sicurezza l'area.

Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell'incendio.

L'episodio ha tuttavia evidenziato le gravi condizioni di vita nella zona, dove la precarietà abitativa e l'assenza di infrastrutture rendono questi eventi particolarmente rischiosi e frequenti.