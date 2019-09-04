PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE
FLASHAttimi di paura, per un incendio che si è sviluppato pochi minuti fa in via Zara, zona Via Fiume.Per cause ancora ignote, a prendere fuoco i contatori della luce.Tanta paura per i gli abitanti de...
FLASH
Attimi di paura, per un incendio che si è sviluppato pochi minuti fa in via Zara, zona Via Fiume.
Per cause ancora ignote, a prendere fuoco i contatori della luce.
Tanta paura per i gli abitanti del palazzo, che sono stati invasi dal fumo.
Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme e mettere in sicurezza il palazzo.
Sul posto, in via precauzionale un ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferita all'ospedale una persona per le cure del caso.
Sul posto pure i Carabinieri della stazione locale.
IN AGGIORNAMENTO