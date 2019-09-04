95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2019 20:15
PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE -
FLASH

Attimi di paura, per un incendio che si è sviluppato pochi minuti fa in via Zara, zona Via Fiume.

Per cause ancora ignote, a prendere fuoco i contatori della luce.

Tanta paura per i gli abitanti del palazzo, che sono stati invasi dal fumo.

Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme e mettere in sicurezza il palazzo.

Sul posto, in via precauzionale  un ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferita all'ospedale una persona per le cure del caso.

Sul posto pure i Carabinieri della stazione locale.

IN AGGIORNAMENTO

