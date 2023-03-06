PATERNÒ. INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA BOLZANO, SOCCORSI SUL POSTO

+++ULTIM'ORA Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle ore 21.30 in via Bolzano a Paternò, nei pressi di via Fallica.Notizie frammentarie al momento, secondo le quali ad andare a fuoco sare...

+++ULTIM'ORA

Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle ore 21.30 in via Bolzano a Paternò, nei pressi di via Fallica.

Notizie frammentarie al momento, secondo le quali ad andare a fuoco sarebbe stato un appartamento completamente avvolto dalle fiamme che hanno causato ingenti danni.

Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco di Paternò con l'ausilio di altre squadre proveniente dal Comando di Catania.

Le fiamme sono ancora alte, e l'intervento è risultato complicato a causa della strada che ha reso difficile l'arrivo sul posto dei pompieri.

In via precauzionale sono presenti anche i sanitari del 118

Per tutti i rilievi sono presenti i carabinieri di Paternò

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

