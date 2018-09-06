PATERNÒ: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA CUNEO
A cura di Redazione
06 settembre 2018 13:35
Incendio in un appartamento di via Cuneo a Paternò. Avvenuto oggi verso
le ore 12.30. Nella casa di due piani, si è sviluppato un rogo che ha subito allarmato i vicini, che hanno lanciato l'allarme.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed i Carabinieri ed un autoambulanza del 118
Le cause dell'incendio non sono ancora note.
In aggiornamento
