PATERNÒ. INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN VIA DE AMICIS, FERITI NONNA E NIPOTE

Questa mattina, intorno alle ore 10 del 03 febbraio 2024, un incendio ha scosso un'abitazione situata in via Abate Meli, all'incrocio con via Edmondo De Amicis, nella zona di Via Fiume. L'incidente, presumibilmente originato da una stufa a gas difettosa, ha generato fumo denso e fiamme ha interessato principalmente il locale cucina.

All'interno dell'appartamento si trovavano una signora anziana con il nipote che sono riusciti ad uscire in tempo in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno risposto prontamente alla chiamata d'emergenza, sopraggiungendo sul luogo dell'incendio per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona circostante. Contestualmente, un'ambulanza è stata inviata per fornire assistenza medica agli infortunati.

Purtroppo, l'incidente ha causato ferite a due persone: la proprietaria dell'abitazione, colpita dall'emozione, e il nipote, che ha riportato ustioni al polso. Fortunatamente, le lesioni non sono considerate gravi.

l fine di agevolare le operazioni di soccorso, le autorità hanno deviato il traffico su strade alternative nella zona interessata. Questa misura ha contribuito a garantire una risposta tempestiva alle emergenze e a minimizzare ulteriori danni o ferite.

