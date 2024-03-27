PATERNÒ, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO HA EVITATO CHE ARRIVASSE A DUE BOMBOLE DI GAS

Un incendio si è verificato nella serata di oggi, 27 marzo poco dopo le 19, in un appartamento sito in via Napoli a Paternò, suscitando paura tra i residenti.Fortunatamente, le persone presenti all'in...

Un incendio si è verificato nella serata di oggi, 27 marzo poco dopo le 19, in un appartamento sito in via Napoli a Paternò, suscitando paura tra i residenti.

Fortunatamente, le persone presenti all'interno dell'abitazione colpita sono riuscite a fuggire in tempo, evitando danni fisici.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che con un intervento tempestivo sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona, impedendo danni maggiori.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno individuato e gestito due bombole di gas presenti nell'edificio, oltre a garantire la sicurezza di un cane che si trovava al suo interno.

Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Al momento, le autorità stanno conducendo indagini per determinare l'origine dell'incendio e le cause che hanno scatenato l'emergenza. Nel frattempo, la strada è stata bloccata