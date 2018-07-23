95047

PATERNO': INCENDIO IN UN CORTILE

23 luglio 2018 17:04
FLASH

Momenti di apprensione, in questi minuti, per un incendio che si è verificato all'interno di un cortile in Via Circumvallazione vicino alla Chiesa San Giuseppe.

Ancora non sono chiare le dinamiche del rogo.

Sul posto i Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

