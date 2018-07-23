PATERNO': INCENDIO IN UN CORTILE
A cura di Redazione
23 luglio 2018 17:04
FLASH
Momenti di apprensione, in questi minuti, per un incendio che si è verificato all'interno di un cortile in Via Circumvallazione vicino alla Chiesa San Giuseppe.
Ancora non sono chiare le dinamiche del rogo.
Sul posto i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO
