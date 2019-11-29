95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO, PROBABILE DOLO

Ieri sera, intorno alle 22.40, la squadra del distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Segni Presidente, in zona Ardizzone nei pressi del palazzo comunale, per lo spegnimento di un incendio che...

A cura di Redazione Redazione
29 novembre 2019 09:18
PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO, PROBABILE DOLO -
Paternò
Cronaca
Condividi

Ieri sera, intorno alle 22.40, la squadra del distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Segni Presidente, in zona Ardizzone nei pressi del palazzo comunale, per lo spegnimento di un incendio che si era sviluppato all’interno di un garage/deposito.

Il materiale interessato era per lo più composto da rifiuti e masserizie.

Dopo alcuni minuti, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme.

Inizialmente, paura per la presenza di alcune bombole di gas: erano vuote e quindi non hanno causato problemi.

Le cause del rogo sono in via di accertamento ma è probabile la natura dolosa, sull'accaduto indagano i Carabinieri di Paternò intervenuti sul posto.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047