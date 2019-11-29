PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO, PROBABILE DOLO

Ieri sera, intorno alle 22.40, la squadra del distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Segni Presidente, in zona Ardizzone nei pressi del palazzo comunale, per lo spegnimento di un incendio che...

Ieri sera, intorno alle 22.40, la squadra del distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Segni Presidente, in zona Ardizzone nei pressi del palazzo comunale, per lo spegnimento di un incendio che si era sviluppato all’interno di un garage/deposito.

Il materiale interessato era per lo più composto da rifiuti e masserizie.

Dopo alcuni minuti, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme.

Inizialmente, paura per la presenza di alcune bombole di gas: erano vuote e quindi non hanno causato problemi.

Le cause del rogo sono in via di accertamento ma è probabile la natura dolosa, sull'accaduto indagano i Carabinieri di Paternò intervenuti sul posto.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.