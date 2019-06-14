95047

PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE

Incendio in un deposito tra la  via Balatelle e la via Potenza  si è verificato intorno alle ore 14.00.Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.Sul posto i Vigili del Fuoco che...

14 giugno 2019 14:45
News
FLASH

Incendio in un deposito tra la  via Balatelle e la via Potenza  si è verificato intorno alle ore 14.00.

Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme ed i Carabinieri di Paterno.

Sul posto pure i Vigili del Fuoco di Catania, Presenti anche la Polizia Municipale di Paternò.

Ancora sconosciute le cause del rogo

Tantissima paura per i residenti

 

