PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE
FLASHIncendio in un deposito tra la via Balatelle e la via Potenza si è verificato intorno alle ore 14.00.Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.Sul posto i Vigili del Fuoco che...
A cura di Redazione
14 giugno 2019 14:45
FLASH
Incendio in un deposito tra la via Balatelle e la via Potenza si è verificato intorno alle ore 14.00.
Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.
Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme ed i Carabinieri di Paterno.
Sul posto pure i Vigili del Fuoco di Catania, Presenti anche la Polizia Municipale di Paternò.
Ancora sconosciute le cause del rogo
Tantissima paura per i residenti
PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE