PATERNO' INCENDIO IN UN GARAGE DI VIA MILANO
Un principio di incendio, per fortuna spento in tempo, è accaduto alle prime luci dell’alba di ieri mattina a Paternò.
Intorno alle 4,30 circa, gli stessi residenti hanno chiesto aiuto al 112 per un incendio all’interno di un garage di via Milano, nei pressi della Via Sardegna.
L’immediato intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, hanno impedito danni enormi.
Infatti, i pompieri, hanno spento le fiamme che interessavano un angolo del garage.
Per fortuna, nessun ferito e danni materiali ridotti per la celerità dei soccorsi.
Non si conoscono le cause dell’incendio, ma è sicuramente escluso il dolo.