PATERNO': INCENDIO IN UN MAGAZZINO
Un vasto incendio è divampanto nel tardo pomeriggio di oggi, intomo alle ore 19.20 a Paternò, in un deposito ubicato sulla SP77 (contrada Tre Fontane).
Il deposito si trova al piano inferiore di una palazzina, che è stata prontamente evacuata.
Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco.
Una densa colonna di fumo nero è ben visibile a notevole distanza. Sul posto un ambulanza del 118 sul posto il Capitano dei Carabinieri di Paternò, Angelo Accardo per coordinare le indagini.
Al momento transito chiuso al traffico per permettere l'operazione di spegnimento e sicurezza.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO